Umstrittene Bürgermeisterwahlen führten zur Eskalation

Im Zuge von Angriffen militanter Serben waren in der Region Ende Mai 30 Nato-Soldaten der Schutztruppe Kfor und 52 Serben teils schwer verletzt worden. Das Verteidigungsbündnis hatte daraufhin angekündigt, ein weiteres Kontingent zur Verstärkung in das Kosovo zu entsenden.

Hintergrund für die Auseinandersetzungen sind Kommunalwahlen aus dem April, die von serbischen Kandidaten boykottiert worden waren. In der Folge hatten auch in mehrheitlich serbisch bewohnten Gemeinden albanische Bürgermeisterkandidaten gewonnen. Kosovos Regierung hatte ethnisch-albanische Bürgermeister in mehrheitlich von Serben bewohnten Städten im Norden des Kosovo unter Polizeischutz in ihre Ämter gebracht. Kosovos Regierungschef Albin Kurti hatte zuletzt eine neue Bürgermeisterwahl vorgeschlagen.