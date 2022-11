Wenig später veröffentlichte sie dann das Video, das Lawrow sitzend an einem kleinen Tisch zeigt. Die Berichte über seinen angeblichen Klinikaufenthalt wollte Lawrow damit augenscheinlich entkräften. Der 72-Jährige trägt in dem Video zu der kurzen Hose ein blaues T-Shirt mit einer Krone und dem Schriftzug »Basquiat«, nach dem 1988 gestorbenen US-Künstler Jean-Michel Basquiat.

Lawrow erzählt in dem Video, dass er sich auf seine Auftritte beim G20-Gipfel an diesem Dienstag vorbereite und nimmt indirekt auch zu den Spekulationen über seinen Gesundheitszustand Stellung. »Über unseren Präsidenten wird schon seit zehn Jahren geschrieben, dass er krank war. Das ist so ein Spiel, das nicht neu ist in der Politik«, sagt Lawrow.