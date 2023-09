Im Angriffskrieg gegen die Ukraine war Surowikin von Oktober 2022 bis Januar 2023 Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine. Surowikin galt als brutaler Kriegsstratege, was ihm den Spitznamen »General Armageddon« einbrachte. Die ukrainischen Truppen versuchten in ihrer Sommeroffensive die nach ihm benannten Verteidigungsanlagen, die »Surowikin-Linie«, zu durchbrechen.