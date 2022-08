Love Motels in Brasilien »Wir wollen hier anders über Sex reden«

An einem Donnerstag sitzt in einer rosa-hellblau melierten, 60 qm großen Suite mit Himmelbett, Schiebedach, Whirlpool und Dampfbad. Im Privatpool wartet ein riesiger, pinkfarbener Schwimmreifen in Flamingoform. »Die Leute wollen das«, sagt Martinez.

Seine Speisekarte hat er von dem Reality-Show-Starkoch Ivo Lopes entwickeln lassen, die Drinks von der bekannten Barkeeperin Adriana Pino. Im Lush beginnen die Preise bei knapp 100 Euro. Für Einiges mehr kann man das Zimmer mit roten Rosen und Kerzen bestücken lassen, einen Helikopterflug oder eine Ferrari-Fahrt hinzubuchen. Zwar hat das Lush auch Zimmer mit Diskokugel und Pole-Dance-Stange, am beliebtesten sei jedoch eine himmelblau gestrichene, mit kleinen Wölkchen verzierte Suite. Allzu offensichtlich Erotisches hat Martinez hingegen aus seinen Räumen verbannt.

»Unser Angebot richtet sich an aufgeschlossene Paare«, sagt er, »wir wollen aber keinen Druck ausüben, dass sie Sex haben müssen.« Es sei nichts Falsches dabei, im Lush einfach nur Netflix zu gucken. Den Aufenthalt in seinen Motels verkauft der Marketingspezialist als eine Art Vier-Stunden-Urlaub für gestresste, reiche Großstädter, die abschalten wollen. Sex wird zu einer Art Wellnessprogramm. »80 Prozent unserer Gäste sind offiziell liiert«, betont Martinez. Um den Valentinstag herum und an Wochenenden sei das Hotel am besten gebucht.