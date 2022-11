Auf der ganzen Welt, von Afrika über den Balkan bis in den Nahen Osten, wurden manche Honorarkonsuln beschuldigt, terroristische Gruppen zu unterstützen und die Rechtsstaatlichkeit zu gefährden.

Honorarkonsuln werden von Regierungen ernannt, um im Ausland deren Interessen zu vertreten und diplomatische Dienste zu übernehmen. Das Amt ist mit vielen Privilegien, wie juristischem Schutz, verbunden.

PROPUBLICA und das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten haben gemeinsam mit dem SPIEGEL und mehr als 150 Reportern aus 45 Ländern Hunderte von aktuellen und ehemaligen Honorarkonsuln aufgespürt, die in Skandale verwickelt waren.

Jack Kelly, Ex-Agent für Drogenbekämpfung

»Ein Teil der Mittel, die sie einsetzen, um ihre strategischen Ziele zu erreichen, sind diese konsularischen Ehrenämter, die ihnen diplomatische Immunität verschaffen.«

Neun Honorarkonsuln, die von PROPUBLICA und ICIJ identifiziert wurden, besitzen Verbindungen zu terroristischen Gruppen. Die meisten werden mit der Hisbollah, einer libanesischen Partei und Terrorgruppe, in Verbindung gebracht.

Gary Osen, Rechtsanwalt

»Finanziers und Unterstützer der Hisbollah nutzen das Amt des Honorarkonsuls, um ihr Prestige und ihre Bewegungsfreiheit zu erhöhen.«

Die Angriffe der Hisbollah haben Hunderte von Menschen verwundet oder getötet.

Robert Bartlett, Ex-Stabsfeldwebel der US-Armee

»Die Hisbollah war in unserem Einsatzgebiet tätig. Die Bombe kam direkt neben meinem Kopf durch die Tür und hat mich praktisch am Kiefer entlang in zwei Hälften geschnitten.«

Jack Kelly, Ex-Agent für Drogenbekämpfung

»Wenn sie Gegenstände transportieren wollen, können diese Flugzeuge nicht durchsucht werden.«

Gary Osen, Rechtsanwalt

»Es hilft ihnen bei ihren weitaus umfangreicheren Handelsoperationen, die Waffen-, Drogen- und Menschenhandel umfassen – sie sind das Amazon des Verbrechens.«

Jack Kelly, Ex-Agent für Drogenbekämpfung

»Wir wussten, dass dies eine Schwachstelle ist. Es ist ein enormes Risiko für die Stabilität der Welt.«