»Shadow Diplomats«

Honorarkonsuln genießen diplomatische Privilegien. Weltweit haben Hunderte Ehrendiplomaten diese allerdings missbraucht. Sie sind in Kriminalfälle und Skandale verwickelt, wie eine weltweite Recherche des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zeigt, an der in Deutschland der SPIEGEL beteiligt war. Selbst verurteilte Waffenhändler, Drogenhändler, Sexualstraftäter und sogar Mörder sind oder waren als ehrenamtliche Diplomaten tätig.