Das Geräusch des Protests in Shanghai. Mit Pfannen, Töpfen und Rufen machen die Menschen ihrem Unmut Luft. Sie sind in der eigenen Wohnung eingesperrt, viele durften ihr Zuhause seit Wochen nicht verlassen. Die Unzufriedenheit in der 26-Millionen-Einwohner-Metropole wächst. Versorgungspakete der Regierung kommen oft verspätet an, gelieferte Nahrungsmittel sind vielfach verdorben. Die Menschen haben schlicht Hunger.

Die Behörden in Shanghai verurteilten die stetig zunehmenden Proteste. Ausländische Agenten hätten die Aktionen organisiert. Die chinesische Staats- und Parteiführung hält weiterhin an der strikten Null-Covid-Strategie fest. Wegen des Ausgangsverbots sind die Straßen leergefegt. Was man sieht, sind Menschen in Schutzanzügen. Ganze Häuserblocks wurden mit Zäunen abgeriegelt, Menschen mit Coronainfektionen unter teils unmenschlichen Bedingungen zwangsinterniert.Der Erfolg der strikten Maßnahmen ist zweifelhaft: Pro Tag infizieren sich rund 20.000 Menschen neu mit dem Corona-Virus.