Fast zwei Monate war Shanghai in einem harten Coronalockdown, nun nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel teilweise ihren Betrieb wieder auf. Vier der 20 U-Bahnlinien und einige Buslinien sollen ab Sonntag wieder fahren, teilen die zuständige Behörde mit. Fahrgäste benötigen einen negativen Coronatest und müssen eine »normale« Körpertemperatur haben.

Mit sinkenden Ansteckungszahlen hatten die Behörden von Shanghai begonnen, die harten Einschränkungen für die Bevölkerung Schritt für Schritt wieder aufzuheben. In manchen Stadtteilen wurden Fabriken und Betriebe wieder geöffnet und Ausgangssperren aufgehoben. In anderen Teilen der Stadt gab es allerdings auch Verschärfungen: Der zentrale Stadtbezirk Jing'an wurde am Sonntag erneut komplett abgeriegelt.