Franzosen in der chinesischen Metropole Shanghai können wegen des strikten Corona-Lockdowns dort nicht an der ersten Runde der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Die Wahllokale seien am Sonntag auf Geheiß der chinesischen Behörden nicht geöffnet worden, teilte die französische Botschaft in Peking mit. Man setze alles daran, den Französinnen und Franzosen in Shanghai eine Abstimmung beim zweiten Wahlgang am 24. April zu ermöglichen.