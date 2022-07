»Diese Designs werden von Generation zu Generation weitergegeben, sie sind kollektives, kreatives Erbe der indigenen Maya-Gemeinde«, schrieb das Ministerium in einem Brief an die Firma. Die mexikanische Marke Yucachulas, die das originale Kleidungsstück hergestellt hatte, teilte in den sozialen Medien mit, man sei »sehr traurig« über das so benannte Plagiat. »Daraus spricht die fehlende Anerkennung für die Künstler, die sich dieser Handarbeit widmen und von ihr leben.«