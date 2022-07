Was ist geschehen?

Am Freitag ist der frühere japanische Ministerpräsident Shinzō Abe bei einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara von zwei Schüssen getroffen worden. Einer habe nach Angaben der Ärzte das Herz durchdrungen, ein zweiter streifte den Nacken des 67-Jährigen. Der Ex-Premier habe bereits bei Ankunft im Universitätskrankenhaus von Nara keine Lebenszeichen mehr gezeigt. Der Anschlag geschah kurz vor Wahlen zum Oberhaus des Parlaments an diesem Sonntag.