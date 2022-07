Wie der Fernsehsender NHK berichtet, soll Y. einen Anschlag zunächst mit Sprengstoff geplant haben, sich dann aber für den Bau einer Schusswaffe entschieden haben. In seiner Wohnung stellte die Polizei Sprengstoff und selbstgebastelte Schusswaffen sicher. Bereits zuvor sei er nach eigenen Aussagen zu anderen Wahlkampfauftritten von Abe gegangen. Möglicherweise habe er auf eine günstige Gelegenheit gewartet, Abe anzugreifen, heißt es.

Leichnam in Tokio angekommen

Abes Leichnam wurde am Samstag zu seinem Haus in der japanischen Hauptstadt Tokio gebracht. Trauernde versammelten sich dort sowie am Tatort des Anschlags. Laut NHK ist am Montag eine Totenwache für Abe und am folgenden Tag die Bestattung im Kreise engster Angehöriger vorgesehen.