Abe hatte eine Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara gehalten – dabei schoss ein Mann zweimal auf ihn, offenbar mit einer selbstgebauten Waffe. Abe soll am Hals und im Brustbereich getroffen worden sein. Japanische Medien berichteten nach dem Vorfall, Abe sei zusammengebrochen und sei mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden. Das Krankenhaus erklärte, in Kürze werde eine Pressekonferenz stattfinden.