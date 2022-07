Staats- und Regierungschefs sowie führende Diplomatinnen und Diplomaten reagierten entsetzt.

Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf Twitter, das Attentat mache ihn »fassungslos und tieftraurig«. Er richtete sein tiefes Mitgefühl an Abes Familie und den japanischen Premierminister Fumio Kishida. »Wir stehen auch in diesen schweren Stunden eng an der Seite Japans«, so Scholz weiter.