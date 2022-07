Getötete Al-Jazeera-Reporterin Palästinenser übergeben Kugel an die USA

Im Fall der im Westjordanland getöteten Journalistin Shireen Abu Akleh hat die Palästinenserbehörde die Kugel an rechtsmedizinische Gutachter aus den USA übergeben. Der palästinensische Staatsanwalt Akram Al-Chatib teilte mit, die Kugel solle von den USA begutachtet und dann an die Palästinenserbehörde zurückgegeben werden. Der Behörde sei zugesichert worden, dass an der Kugel keine Änderungen vorgenommen würden.