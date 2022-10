Der Hrana-Tweet enthielt ein Video, in dem Schüsse und der Ruf »Allahu akbar« zu hören waren. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Aufnahmen zunächst nicht verifizieren.

In einem weiteren von der Organisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo geteilten Video war langes automatisches Gewehrfeuer zu hören, Menschen waren zu sehen, die in Deckung gingen. Aktivisten berichteten von Dutzenden Menschen, die nach dem Freitagsgebet auf die Straßen der Stadt strömten.