Berlusconi wird bei Auftritten seit Monaten gestützt

Wobei gesundheitliche Gründe durchaus plausibel wären, kein so strapaziöses Amt wie das eines Ministers zu übernehmen. Der viermalige Regierungschef und Unternehmer wird seit einigen Monaten bei öffentlichen Auftritten gestützt und hält sich dabei meist bei seinen Begleitern fest. Seit einer Coronainfektion im September 2020 war er mehrfach im Krankenhaus zu Kontrollen.

Mit dem Wahlsieg der Allianz der Rechten Ende September zog der Skandalpolitiker nach neun Jahren wieder in den Senat ein – die kleinere der beiden Parlamentskammern.

Während der Regierungsbildung fiel sein Name hin und wieder in Medienspekulationen über das Amt des Senatspräsidenten – der Nummer zwei nach dem Staatschef. Am Ende ging die Aufgabe aber an Ignazio La Russa von der ultrarechten Meloni-Partei Fratelli d'Italia.