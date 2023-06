3 / 13

Silvio Berlusconi oder »Il Cavaliere«, also »Der Ritter«, wie italienische Medien ihn gern nennen, seit ihm 1977 der Titel »Ritter der Arbeit« verliehen wurde, wird am 29. September 1936 in Mailand geboren. Als Schüler und Student der Rechtswissenschaften ist er gut, seine Examensarbeit über Vertragsfragen in der Werbung wird mit der Bestnote bewertet. Schon damals ist Berlusconi überaus geschäftstüchtig: Sein Studium finanziert er sich selbst – mit Auftritten als Pianist bei Schiffskreuzfahrten (hier eine Aufnahme auf einem Schiff der Costa-Linie, Ende der Fünfzigerjahre) und als Sänger. Karriere macht er jedoch in einem gänzlich anderen Bereich.