Reaktionen zum Tod von Silvio Berlusconi »Heute weint Italien«

»Protagonist der Geschichte unseres Landes«

Die aktuelle Oppositionschefin Elly Schlein von den Sozialdemokraten schrieb in einer Mitteilung, sie wolle »seiner Familie, seinen Angehörigen und der gesamten Forza Italia unser ganzes Mitgefühl aussprechen, so wie wir es auch der Regierung und den Mehrheitskräften zukommen lassen möchten.« Sie fügte hinzu: »Mit dem Tod von Silvio Berlusconi geht eine Ära zu Ende. Alles hat uns gespalten und trennt uns von seiner politischen Vision, aber der Respekt, der einem Protagonisten der Geschichte unseres Landes gebührt, bleibt.«

Als besonders emotional wird in italienischen Medien die Reaktion des früheren AC-Mailand-Trainers Arrigo Sacchi, der unter Berlusconi den italienischen und europäischen Fußball dominierte, beschrieben. Er soll am Telefon mit der italienischen Nachrichtenagentur ANSA mehrmals in Tränen ausgebrochen sein. »Silvio Berlusconi war ein großzügiger Mann«, sagte Sacchi. Er habe versucht, »dieses schwierige Land zu verändern, das aus Individualisten besteht«, fügte er hinzu.