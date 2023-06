Abschied von Silvio Berlusconi »Trauer, die spaltet«

Dass die Regierung einen nationalen Trauertag samt Halbmastbeflaggung an öffentlichen Gebäuden ausrief, ist zudem ein Novum nach dem Tod eines früheren Ministerpräsidenten. Üblicherweise geschieht dies nach schweren Katastrophen mit vielen Opfern – etwa verheerenden Erdbeben oder zuletzt der schlimmen Flut in der Emilia-Romagna. »Wir werden uns an keiner Heiligsprechung beteiligen«, sagte Chiara Gribaudo, die stellvertretende Parteichefin der Sozialdemokraten.

Kritiker erinnerten daran, dass selbst nach den brutalen Bombenattentaten der Mafia 1992 gegen die Juristen Giovanni Falcone und Paolo Borsellino oder dem Mord an Ex-Ministerpräsident Aldo Moro durch Terroristen 1978 die Parlamente einberufen worden waren. Eine »Trauer, die spaltet«, titelte die Zeitung »La Stampa«.