Korruptionsprozess nach Bunga-Bunga-Skandal Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Haft für Berlusconi

Im Korruptionsprozess um Silvio Berlusconis sogenannte Bunga-Bunga-Partys hat die Anklage in Italien eine Haftstrafe von sechs Jahren gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten gefordert. In ihrem Plädoyer forderten die Staatsanwälte am Mittwoch in Mailand zudem, einen Teil von Berlusconis Vermögen in Höhe von 10,8 Millionen Euro zu beschlagnahmen. Darüber hinaus sollen vier Häuser in Mailand sichergestellt werden.