Wie wird das Milliardenerbe von Silvio Berlusconi aufgeteilt? Diese Frage beschäftigt seit dem Tod des früheren italienischen Ministerpräsidenten nicht nur seine Kinder. Mit Spannung wurde in Italien auf die Testamentseröffnung gewartet. Nachdem der Termin mehrfach verschoben wurde, war es in dieser Woche so weit.