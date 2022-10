Den Eklat innerhalb der Allianz rechter Parteien, die in den zwei Parlamentskammern die absolute Mehrheit haben, hatte Berlusconi mit einer handgeschriebenen Notiz ausgelöst. Darauf vermerkte der 86-Jährige, mit Meloni könne man nicht zurechtkommen. Sie lege ein »rechthaberisches, überhebliches, arrogantes, beleidigendes« Verhalten an den Tag. Am Freitag hatten Medien Fotos des Zettels veröffentlicht, die am Donnerstag im Senat gemacht worden waren.