Berlusconi war bereits am Mittwoch mit Herz- und Atemproblemen in das San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand eingeliefert und dort auf die Intensivstation gebracht worden. Den Angaben zufolge ist Berlusconi bei Bewusstsein und kann sprechen, die Beschwerden stehen demnach in Zusammenhang mit einer vorherigen Infektion.

Der mehrfache Ministerpräsident ist einer der prominentesten Politiker des Landes. Seine Partei Forza Italia ist Mitglied der Regierungskoalition um die derzeitige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der 86-jährige Berlusconi hat jedoch kein Regierungsamt inne.