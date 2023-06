Regierungsgegner in Simbabwe müssen sich gut zwei Monate vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf umfangreiche Repressionen einstellen. Das Parlament des Landes stimmte in der Nacht zum Donnerstag für einen umstrittenen Gesetzentwurf, der womöglich jegliche Form der Kritik an der Regierung unter Strafe stellen würde.