Galoppierende Inflation in Simbabwe Die Frittierte-Hühnchen-Bank

Das Geldchaos in ihrem Land hat die Simbabwer kreativ gemacht: Sie heben Dollars in Fast-Food-Läden ab, legen ihre Altersvorsorge in Kühen an. Nun wählen sie – und hoffen, dass sich endlich etwas ändert.