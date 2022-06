Weiter Spannungen zwischen den USA und China

Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und China war neben dem Krieg gegen die Ukraine das bestimmende Thema der Sicherheitskonferenz in Singapur. Minister Austin nutzte das Forum von Politik und Militär, um China deutlich wie selten vor weiteren Provokationen in seiner Nachbarschaft zu warnen. Konkret kritisierte er die »provokativen und destabilisierenden« Militäraktivitäten in der Nähe von Taiwan, dort registriere das US-Militär eine »stetige Zunahme provokanter und destabilisierender militärischer Aktivitäten«. Komme es zu einem bewaffneten Konflikt, so Austin, würden die USA Taiwan verteidigen.

Bereits am Freitag hatte Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe bei einem Treffen mit Austin für den Fall einer Unabhängigkeitserklärung Taiwans mit Krieg gedroht. »Falls es irgendjemand wagt, Taiwan von China zu trennen, wird die chinesische Armee definitiv nicht zögern – koste es, was es wolle – einen Krieg zu beginnen«, sagte Wei. Austin indes betonte, die USA seien am Erhalt des Status quo und nicht an einer Konfrontation interessiert. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls auch mit militärischer Gewalt. Taiwan interpretiert chinesische Manöver in der Region deswegen als Provokation.