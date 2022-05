Klimawandel, Ressourcenknappheit Artensterben: Auch ohne den russischen Aggressionskrieg in der Ukraine steckt die Welt aktuell voller Probleme. Die internationale Gemeinschaft ist aus Sicht des Forschungsinstitut Sipri derzeit kaum in der Lage, diese gemeinsam anzugehen. Entsprechend berge eine gefährliche Mischung aus Umwelt- und Sicherheitskrisen derzeit komplexe Risiken für den Frieden auf der Welt.

In Somalia zum Beispiel hätten anhaltende Dürre und andere Folgen des Klimawandels, kombiniert mit Armut und einer schwachen Regierung, die Menschen in die Arme der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab getrieben, heißt es. In Mittelamerika erhöhten die Auswirkungen des Klimawandels auf die Getreideernte in Kombination mit Gewalt und Korruption die Migration in Richtung der USA.

»Eine Zeit fällt, in der die internationale Politik in einem furchtbaren Zustand ist«

»Viele Umweltexperten argumentieren, dass wir gerade an einem entscheidenden Punkt stehen: Wir können die Umweltkrise ihren Lauf nehmen lassen oder das Problem jetzt erkennen und etwas dagegen tun«, sagte Sipri-Direktor Dan Smith der Nachrichtenagentur dpa. »Die schlechte Nachricht ist, dass dieser extrem wichtige Moment in eine Zeit fällt, in der die internationale Politik in einem furchtbaren Zustand ist.« Die Beziehungen zwischen den großen Mächten seien »giftig und gefährlich«, Populismus und Nationalismus auf dem Vormarsch.