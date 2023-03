Die Auswirkungen des russischen Krieges zeigen sich auch bei den Exporten: Offenbar weil Russland seine Waffen für seinen eigenen Krieg benötigt, ist der Anteil des Landes am globalen Waffenexport von 22 auf 16 Prozent gefallen – wohlgemerkt auch hier im Fünfjahresvergleich. »Es ist anzunehmen, dass die Invasion in der Ukraine auch in Zukunft Russlands Rüstungsexporte limitiert«, kommentiert Experte Siemon T. Wezeman. Größter Waffenexporteur der Welt sind Sipri zufolge die Vereinigten Staaten. Ihr Anteil stieg laut Studie von 33 auf 40 Prozent.

China exportiert weniger Waffen – die Nachbarn importieren mehr

Ein ähnliches Bild wie in Europa findet sich derzeit in Ostasien – während China seine Waffenexporte deutlich reduziert, steigern die Nachbarn ihre Importe dafür umso mehr. Den Angaben nach sanken die Ausfuhren aus China im Fünfjahresvergleich um 23 Prozent. Demgegenüber gibt es deutliche Importzuwächse in Japan (171 Prozent), den Philippinen (64 Prozent) und Südkorea (61 Prozent). Auch Australien rüstet weiter auf (plus 23 Prozent). Bemerkenswert ist auch, dass Russland trotz seines Exportrückgangs immer noch ein deutliches Plus (39 Prozent) bei den Ausfuhren nur nach China hat.