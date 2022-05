Proteste in Sri Lanka In Brand gesteckte Wohnhäuser, zerstörte Fahrzeuge – und sehr viel Wut

Sri Lanka steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, seit Wochen gibt es landesweit Proteste. Am Montag gab es bei Ausschreitungen mehrere Tote. Nun zündeten Menschen die Häuser von Politikern an – mitten in der Ausgangssperre.