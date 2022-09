Die Ko-Vorsitzende der Grünen Fraktion im Europaparlament, Franziska »Ska« Keller, tritt zurück. Das teilte die Deutsche am Mittwochabend in Straßburg mit. Hintergrund der Entscheidung sei, dass sie nach Jahren an der Fraktionsspitze Platz für eine neue Generation machen wolle, sagte die 40-Jährige vor Journalistinnen und Journalisten. Zudem solle so genügend Zeit gegeben werden, um sich für die Europawahlen 2024 gut aufzustellen.