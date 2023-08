Der Zeitpunkt der Razzien ist brisant. Am 30. September finden in dem EU- und Nato-Land Parlamentswahlen statt. Fico will dabei erneut Regierungschef werden und liegt mit seiner Partei Smer-SD in Umfragen vorn. Die Partei wird als sozialdemokratisch bis linkspopulistisch eingeschätzt.

Unterstützer Ficos warfen Hamran und der Regierung vor, die Polizei zur Bekämpfung politischer Gegner zu missbrauchen. Polizisten, die sich diesem Missbrauch entgegenstellten, würden nun selbst verfolgt.