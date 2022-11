Am Feiertag solle »keine politische Partei Raum bekommen«

Fico, der bis 2018 Ministerpräsident war, hatte in seiner Parteitagsrede erklärt, für ihn gebe es in diesem Jahr nichts zu feiern, weil die konservativ-populistische Regierung unter Ministerpräsident Eduard Heger den Krieg im Nachbarland Ukraine für einen Abbau der Demokratie missbrauche. Sie biedere sich mit Waffenlieferungen an die Ukraine bei westlichen Ländern an, damit diese ihren innenpolitischen Machtmissbrauch duldeten.