Die Staatsanwaltschaft hatte Kočner als eigentlichen Drahtzieher und Z. nur als Komplizin angeklagt. Das Spezialgericht für organisierte Kriminalität in Pezinok, östlich der Hauptstadt Bratislava, befand hingegen die Beweise gegen Kočner für unzureichend. Dagegen sah es als erwiesen an, dass Z. den Doppelmord organisierte und auch weitere Morde plante, etwa an Staatsanwälten. Diese Morde wurden wegen ihrer Verhaftung nicht ausgeführt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.