In Slowenien zeichnet sich ein Regierungswechsel ab. Bei der Parlamentswahl liegt die oppositionelle Freiheitsbewegung (GS) des Quereinsteigers Robert Golob deutlich vorn. In der Prognose, die am Abend vom Fernsehsender Pop TV veröffentlicht wurde, kommen die Liberalen auf 35,8 Prozent.