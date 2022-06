Auch an der Spitze des Regierungspresseamts vollzog das Kabinett Golob einen Personalwechsel. An die Stelle des bisherigen Chefs, des Jansa-getreuen Beamten Uros Urbanija, ernannte es Dragan Barbutovski, den bisherigen Leiter des British-Council-Büros in Slowenien. 2008 war er Sprecher der damaligen slowenischen EU-Präsidentschaft.

Unter Urbanija hatte das Presseamt als zum Teil aggressiver Propagandaarm der Jansa-Regierung fungiert. Mit schikanösen Auflagen und Interventionen versuchte es außerdem, die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Nachrichtenagentur STA zu unterminieren.