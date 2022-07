Die Urteile waren bereits am 16. Juni ergangen, heißt es in der Mitteilung. Nun hat das Parlament sechs Monate Zeit, um die geltenden Gesetze entsprechend anzupassen. Allerdings seien die ergangenen Urteile bereits jetzt umzusetzen. Das heißt, dass in Slowenien gleichgeschlechtliche Paare ab sofort heiraten und – unter den auch für heterosexuelle Paare geltenden Bedingungen – Kinder adoptieren können.