Saubermachen für die Asylanwärter – und für die Kamera. Dieses Haus in Ruanda steht unter besonderer Beobachtung. Menschenrechtsorganisationen und die britische Öffentlichkeit schauen ganz genau hin, denn hier soll ein umstrittener Deal mit Leben gefüllt werden.

Alain Mukurarinda, Regierungssprecher Ruanda:

»Die werden hier nicht eingesperrt! Sie kommen in die Räume, die ihr gesehen habt. Sie dürfen kommen und gehen.«

50 Asylbewerber sollen hier Ende Mai einziehen – Menschen, die es eigentlich schon nach Großbritannien geschafft hatten und dort Schutz suchten. Aber im April hat die Regierung von Premier Boris Johnson einen Vertrag mit Ruanda geschlossen. Wer illegal nach Großbritannien einreist, solle demnach in Zukunft mehr als 6.000 Kilometer entfernt von den britischen Inseln sein Asylverfahren bekommen: in Ruanda.

Johnsons Regierung zahlt dafür 120 Millionen Pfund an das ostafrikanische Land. Die Möglichkeit, Asylsuchende nach Afrika zu verlegen, soll den ohnehin gefährlichen Weg über den Ärmelkanal noch unattraktiver für Flüchtende machen.

Boris Johnson, Britischer Premierminister:

»Wenn diese Leute über den Kanal kommen, auf illegale Weise, in diesen Booten – dann riskieren sie, am Ende nicht im Vereinigten Königreich zu landen, sondern in Ruanda.«

Menschenrechtsorganisationen kritisierten das Vorhaben – genauso Englands geistliches Oberhaupt, der Erzbischof von Canterbury.

»Ein Land mit christlichen Werten kann seine Verantwortung nicht einfach durch Unterverträge auslagern. Auch nicht in ein Land wie Ruanda, das versucht alles richtig zu machen«, sagte der Erzbischof.

Ruanda gibt sich Mühe, dass alles reibungslos abläuft, wenn bald die ersten Betroffenen des Asyl-Deals ankommen. Und dabei geht es nicht nur ums Geld. Seit dem Völkermord der Hutu an den Tutsi 1994 kämpft das Land international um seinen Ruf.

Alain Mukurarinda, Regierungssprecher Ruanda:

»Ruanda hat dem Vertrag zugestimmt, weil wir eine Lösung für das Fluchtproblem brauchen. Menschen sterben in der Wüste, ertrinken im Mittelmeer und werden zu Opfern von Menschenhändlern. Wir haben Erfahrung damit, Geflüchtete aufzunehmen. Wir Menschen aus Ruanda wissen selbst wie es ist, flüchten zu müssen.«

Vergangenes Jahr machten sich 28.000 Menschen vom europäischen Festland aus in wackligen Booten auf den Weg nach Großbritannien. Wie viele davon in Zukunft tatsächlich nach Ruanda ausgeflogen werden, ist offen.