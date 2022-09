Während die ukrainische Offensive rollte, feierte Russlands Staatschef Wladimir Putin in Moskau den 875. Geburtstag der Stadt mit Prunk, Paraden, Feuerwerk und Tanz – und gibt damit dem Volk, was es will.

»Die Mehrheit der Menschen will sich ablenken. In Belgorod gab es über die letzten Monate sehr viele Festivals, Blumen, Konzerte und auch den Stadt-Geburtstag. Es wurde alles zelebriert, sogar das Festival der Melone«, erzählt Christina Hebel. »Und diese Feuerwerke in Moskau – nicht nur zum Geburtstag der Stadt, sondern es gibt immer wieder auch kleinere – das ist absolut surreal, wenn man weiß, dass in der Ukraine Städte beschossen werden und Menschen sterben und verletzt werden.«