Klar ist das nach dem ersten Wahlgang aber noch nicht. Denn das Ergebnis der ersten Runde ist aufgrund der Besonderheiten des französischen Wahlsystems nur bedingt aussagekräftig. Anders als in Deutschland werden die Abgeordneten der Nationalversammlung nicht nach den Prinzipien einer Verhältniswahl gewählt, sondern als Mehrheitswahl in bis zu zwei Wahlgängen. Nur ein kleiner Teil der Parlamentssitze steht schon im ersten Wahlgang fest: 2017 waren es nur 4 der insgesamt 577 Sitze, wohl auch aufgrund der angewachsenen Fragmentierung der Parteienlandschaft. Die übrigen Mandate werden erst im zweiten Wahlgang, eine Woche später, per Stichwahl entschieden.