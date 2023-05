Die gute Idee aus dem Archiv:

Kommen wir von der Entspannung in die Bewegung. Beides ist wichtig. Es ist unübersehbar, dass die Joggingsaison wieder angelaufen ist. Gerade, wer im Winter auf der Couch pausiert hat, verfolgt jetzt möglicherweise neben dem Fitwerden noch ein weiteres Ziel: etwas Gewicht verlieren. In unserem beliebten Text aus dem Archiv erklärt der Physiologe Erik Willis, wie Sie beim Joggen am meisten abnehmen. Was ich Ihnen schon verraten kann: Es hängt auch von der Tageszeit ab, zu der Sie laufen gehen. Hier geht’s zum Interview .

Ihre gute Nachricht:

Barbara S. aus Berlin hat uns ihr schönstes Erlebnis der Woche eingesandt, das auch uns verzückt hat:

»Ich wohne seit 20 Jahren in Berlin, mitten in Neukölln. Wir haben einen sehr schönen Hinterhof, ein Park ähnlicher Gemeinschaftsgarten, umschlossen von den Häuserzeilen der vier Seitenstraßen. Vor einigen Nächten ist mir zum ersten Mal eine ungewöhnliche Geräuschkulisse im Garten aufgefallen, die ich nicht einordnen konnte. Wer bitte schaukelt denn mitten in der Nacht?, dachte ich, schloss die Balkontür und ging schlafen.

Aber auch in der nächsten Nacht tönte es quietschend und beinahe schreiend durch den Garten. Mein Freund brachte mich auf die Idee, dass es vielleicht ein Vogel sein könnte, also lud ich eine Vogelstimmen-App runter. Und siehe da, sie identifizierte die Waldohreule. Am nächsten Morgen ging auf die Suche, und tatsächlich saßen auf einem Baum am anderen Ende des Gartens drei kleine flauschige Eulenküken eng aneinander gekuschelt. Was für ein Anblick! Was für ein Geschenk! Eine Nachbarin kam dazu und so standen wir dort mit den Köpfen im Nacken und starrten entzückt nach oben. Dieses schöne Naturerlebnis mitten in der anonymen Stadt verbindet ungemein und macht mir Hoffnung. Ich hoffe, die drei Kleinen werden nicht zu schnell flügge und bleiben uns noch etwas erhalten.«