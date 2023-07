Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums bezeichnete die US-Entscheidung als weiteres »ungeheuerliches« Beispiel für den antirussischen Kurs Washingtons.

Der Hintergrund:

Die USA hatten am Freitag angekündigt, weithin geächtete Streubomben an die Ukraine zu liefern, um deren Gegenoffensive gegen Russland zu unterstützen. Streumunition ist in mehr als hundert Ländern verboten. Zwei Gründe dafür: