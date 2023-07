Smartphones – so schützen Sie Ihr wichtigstes Accessoire: Auch Mobiltelefone mögen keine Hitze. Darf man sie mit an den Strand nehmen? Ja, aber am besten nur im Schatten verwenden. Und was sollte man tun, wenn sie überhitzt sind? Ab in den Schatten, zudecken und in den Flugmodus schalten. Kann ich mein Handy in den Kühlschrank legen? Nein! Nach der Lektüre dieses Textes wissen Sie noch mehr .

Sommer in Berlin – so wird der Städtetrip besonders schön: Eine Café-Bar auf einem Kulturdachgarten in Neukölln, eine Brücke als Meltingpoint für laue Abende, ein Park wie in Italien, Spaziergänge durch verwunschene Kleingärten oder Tretbootfahrten auf Brandenburgs schönstem (ja, so schreibt der Kollege es) See – hier verraten SPIEGEL-Autorinnen und -Autoren ihre Geheimtipps für herrliche Sommerstunden in der Hauptstadt .