Diskussion um Bundeswehreinsatz Russland bestätigt Militärkontakt aus Mali

Spielen russische Söldner im Krieg in Mali eine Rolle? In Deutschland wird deshalb schon über einen Abzug der Bundeswehr diskutiert. Der russische Außenminister hat einen Kontakt nun bejaht – sieht seine Regierung jedoch nicht in der Verantwortung.