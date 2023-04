Die Botschafterinnen der USA, Großbritanniens und Kanadas in Russland sind ins russische Außenministerium einbestellt worden. Grund dafür sind ihre Bekundungen der Solidarität mit dem Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa, der am vergangenen Montag zu 25 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt wurde.