Ein trauriger Höchststand in Somalia: Laut der Uno-Flüchtlingsorganisation IOM leben rund 3,8 Millionen Menschen in dem ostafrikanischen Land auf der Flucht. Sie zählen zu den sogenannten Binnenvertriebenen. Extreme Dürre und andauernde Konflikte zwischen Warlords und Clans zwingen die Menschen dazu ihr Zuhause zu verlassen.

Faduma Ali Adow, Vertriebene:

»Ich bin von zu Hause geflohen, nachdem die Dürre unsere Farm heimgesucht hat und wir alle unsere Tiere verloren haben. Wir waren sieben Tage lang zu Fuß unterwegs, und auf dem Weg hierher habe ich eines meiner Kinder verloren. Das einzige Tier, das wir mitgebracht haben, war ein Esel, den wir dann verkauft haben, um Essen für meine Kinder zu kaufen. Die Flüchtlingsorganisation hat mir das Haus gegeben, in dem ich jetzt lebe.«

Wie Adow geht es Tausenden Frauen und ihren Kindern. Sie suchen Zuflucht in den Großstädten Baidoa und Mogadischu. Sie kommen so wie hier in Unterkünften am Stadtrand von Baidoa unter, die von Hilfsorganisationen gebaut wurden. Die geflüchteten Mütter bringen ihre Kinder in das Gesundheitszentrum im Binnenflüchtlingslager. Jeden Tag müssen Hunderte wegen Unterernährung behandelt werden .

Nunay Isxaq, Vertriebene:

»Sieben meiner Kinder sind in der Dürre gestorben und ich habe nichts, um die verbleibenden sechs Kinder zu ernähren, also sind wir zu Fuß nach Baidao gekommen.«

Laut einem Unicef-Bericht ist die Zahl der akut mangelernährten Mädchen und jungen Frauen seit 2020 weltweit um 25 Prozent gestiegen. Somalia gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern. Die Klimakrise verschärft die Situation noch . Zum fünften Mal infolge ist die Regensaison in dem ostafrikanischen Land weitgehend ausgeblieben. Die Landwirtschaft leidet. Wenn es doch regnet, verursachen extreme Niederschläge Sturzfluten, durch die die Menschen ebenfalls ihr Zuhause oder ihre Lebensgrundlage verlieren. Internationale Organisationen wie die IOM wollen die Lebenssituation für die Menschen durch nachhaltige Projekte verbessern.

Ugochi Daniels, Internationale Organisation für Migration (IOM):

»Ganz Somalia ist von Konflikten und vom Klimawandel betroffen. Bei der Zusammenarbeit mit der Regierung und den Menschen, mit denen wir hier sprechen, geht es darum, ihre Zukunft zu sichern. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass sie Land haben, das ihnen gehört und auf dem sie sicher leben können, ohne Angst vor Vertreibung. Dass sie über eine nachhaltige Wasserversorgung verfügen.«

Ein Großteil der neu Vertriebenen, schätzt die Flüchtlingsorganisation IOM, werde nie in ihre Heimat zurückkehren können, weil im Land die nötigen Ressourcen zum Leben nicht mehr verfügbar sind. Der Kampf um die ohnehin knappen Ressourcen werde sich weiter verstärken.