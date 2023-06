Augenzeugen berichteten von einer Explosion zu Beginn des Überfalls auf das beliebte »Pearl« Restaurant in dem Strandhotel, auf die Schüssen gefolgt seien. Die mit Al-Qaida verbündete Schabab-Miliz bekannte sich zu dem Angriff am frühen Freitagabend.

Die Islamisten versuchen seit 2006 die Regierung in dem ostafrikanischen Staat zu stürzen und greifen immer wieder Hotels und andere Einrichtungen in Mogadischu an. Schabab kontrolliert weite Teile Somalias, wurde allerdings im vergangenen Jahr durch Gegenoffensiven der Armee zurückgedrängt. Die Extremisten sind jedoch weiterhin in der Lage, schwere Angriffe auf Regierungs-, Handels- und Militärziele zu verüben. Ende Mai griffen ihre Kämpfer einen Stützpunkt der ugandischen Friedenstruppen 130 Kilometer südwestlich von Mogadischu an und töteten 54 Soldaten.