Das Uno-Nothilfebüro (OCHA) warnt vor großen Lücken bei der Finanzierung der humanitären Hilfe in Somalia. Das somalische Landesbüro der Organisation teilte am Dienstag mit, weitere 800 Millionen US-Dollar (812 Millionen Euro) an Hilfsgeldern würden in dem Land am Horn von Afrika gebraucht. Insgesamt forderte das Landesbüro nun 2,26 Milliarden US-Dollar (2,3 Mrd. Euro) statt der ursprünglich für dieses Jahr prognostizierten 1,46 Milliarden Dollar (1,48 Mrd. Euro). 80 Prozent der Hilfsgelder seien dabei für die Bekämpfung der Dürre vorgesehen.