Islamisten hatten das Hotel im Zentrum Mogadischus am Sonntagabend angegriffen. Dabei waren nach Angaben von Augenzeugen laute Explosionen und Schüsse zu hören, die am Montagmorgen andauerten. Polizeisprecher Sadik Dudishe teilte mit, aus dem Hotel Villa Rose seien viele Zivilisten und Behördenvertreter in Sicherheit gebracht worden. Das Hotel wird vor allem von Funktionären und Politikern besucht, es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Präsidentenpalasts. Laut der Hotel-Website handelt es sich um »die sicherste Unterkunft in Mogadischu«.