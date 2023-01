In Somalias Hauptstadt Mogadischu sind bei einem mutmaßlichen Terroranschlag mehrere Menschen getötet worden. Zunächst habe ein Selbstmordattentäter am Sonntag ein mit Sprengstoff beladenes Auto in das Tor eines Regierungsgebäudes gefahren, sagte Polizist Mohamed Dahir der Nachrichtenagentur dpa. Anschließend hätten bewaffnete Männer den Sitz der Regionalregierung gestürmt.